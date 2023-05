Serie A | I tifosi del Napoli hanno provocato un terremoto in città

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 4 maggio 2023) 2023-05-03 09:52:32 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Un, lieve, ma un. Idelce l’33 anni di attesa festeggiare uno scudetto. E la passione dellaè conosciuta in tutto il mondo. Questo fine settimana potrebbe essere un campione vincendo al Maradona e le cose sono iniziate bene. Gol di Oliveira al 62? Haun’esplosione nello stadio e nellache ne ha scosso le fondamenta. Il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi diFederico II, pubblica che nel quartiere di Fuorigrotta si è avvertita una scossa di due gradi della scala Richter dopo il gol e ...