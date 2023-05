Serie A | giornata 34 | 5 difensori da non schierare al fantacalcio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Empoli-Bologna e Udinese-Napoli, nella serata di giovedì, chiuderanno il 33º turno di campionato. I partenopei sono alla caccia del terzo scudetto della propria storia, ormai vicinissimo; l’Empoli, dal canto proprio, è alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. Nonostante queste due gare presentino alcuni spunti interessanti, è già tempo di volgere lo sguardo in avanti e di pensare al prossimo weekend. Sabato, infatti, sarà già tempo di aprire la 34^. Almeno sei sfide saranno di difficile lettura, ecco dunque i nostri 5diA da nonal. Tre i match di cartello che vedranno coinvolte le squadre in lotta per un posto nella prossima Champions League: Milan-Lazio, sabato alle 15; Roma-Inter, sabato alle 18 e Atalanta-Juventus, domenica alle 12.30. Sebbene ...

A, gli arbitri per la 34esima: Maresca per Roma - InterCome ogni settimana c'è quindi anche molta attesa per le designazioni arbitrali, con i direttori di gara che hanno sempre più ...... sia quelle sull'arbitro Chiffi che sul clubLa Roma ha impattato contro il Monza di Raffaele Palladino nella sfida valida per la trentatreesimadel campionato diA: 1 - 1 il risultato ...Il designatore Gianluca Rocchi ha reso noti i nomi degli arbitri degli anticipi della 34 adiA , in programma sabato: Roma - Inter sarà diretta da Maresca di Napoli, direttore di gara con cui Mourinho ha dei trascorsi, mentre in Milan - Lazio fischierà Rapuano , lo stesso ...

Si chiude questa sera la 33a giornata di Serie A con due posticipi in contemporanea alle 20.45. Il Napoli ha il 'match point' per lo scudetto a Udine, il Bologna per continuare a credere nel sogno ...