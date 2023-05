Serie A | giornata 34 | 3 portieri da schierare al fantacalcio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Con alcuni verdetti ancora da decidere e unadi big match davvero imperdibili, la34 diA si appresta a prendere avvio e noi siamo qui per consigliarvi 3daal. Si parte col botto già sabato col doppio incrocio sull’asse Roma-Milano che vale un pezzo di Europa. Alla contesa si uniscono anche Atalanta e Juventus, impegnate nell’appuntamento domenicale dell’ora di pranzo. In coda, poi, non si scherza per niente. Empoli-Salernitana, Lecce-Verona e Cremonese-Spezia sono incontri roventi per dileguarsi dalle zone calde della classifica. Ma come districarsi in questo mare magnum di scontri diretti con la propria fantasquadra?A,34: ida...

Alle 20.45 scenderanno in campo Empoli e Bologna, in una sfida valida per la 33esimadel campionato diA Ecco le formazioni ufficiali di Empoli - Bologna. EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi, Akpa Akpro, Marin, Grassi; Baldanzi; Caputo, ...... ha la possibilità questa sera dalle 20.45 di centrare ufficialmente un traguardo atteso per 33 anni, il terzo titolo di campione d'Italia: nel posticipo della 33esimadiA , alla ...Alle 20.45 scenderanno in campo Udinese e Napoli, in una sfida valida per la 33esimadel campionato diA Ecco le formazioni ufficiali di Udinese e Napoli. Udinese (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; ...

Serie A, vincono Lazio, Inter, Juve, Atalanta e Toro. Tutti i risultati e gli highlights Sky Tg24

Non solo Udinese-Napoli, alle 20:45 scendono in campo anche Empoli e Bologna a conclusione della 33^ giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali.Tutto pronto per Udinese-Napoli, diramate le formazioni ufficiali del match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Il Napoli, dopo non aver approfittato della possibilità del primo match ...