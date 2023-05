Serena Bortone e Francesca Fialdini fuori da Rai1? «Monica Setta prende tutto»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 4 maggio 2023) In attesa di notizie ufficiali sulla nuova governance, continuano a circolare voci e indiscrezioni sui palinsesti Rai della prossima stagione tv. Tra i programmi in bilico al momento ci sarebbero quelli di. Poco è servita la smentita della conduttrice di Oggi è un Altro Giorno, in merito alla chiusura del suo contenitore, che aveva spiegato che lei è "una dipendente della Rai e credo morirò, televisivamente s'intende, nel servizio pubblico". In una recente intervista a Leggo, sempre sull'ipotetica decisione del cambio di conduzione, aveva affermato: "Perché dovrebbero? Io sono sempre stata un soldato dell'azienda. Non me ne sono mai pentita, ma nemmeno la Rai si è mai pentita di quello che mi ha affidato".al posto di ...