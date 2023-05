Serbia | Mattarella | ' sgomento e tristezza per tragedia scuola Vracar'

... il presidente della Repubblica Sergioha collegato direttamente resistenza e unità ... Per saperne di più NOTIZIE DAI BALCANI BELGRADO'delusa' da Ucraina, Grecia e Slovacchia per il ..., a Varsavia, ha detto una grande verità dichiarando che "serve una nuova politica di ... ma basta avere paura della propria ombra: i muri con la Bielorussia, quello ungherese con lae ...... un po' come ha fatto anche il Presidente della Repubblica, Sergioche dalla Polonia in ... Naturalmente tantissime ong e istituzioni caritative sono presenti sulla frontiera verso la. ...

Messaggio di cordoglio del Presidente Mattarella al presidente della ... Quirinale

Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio all’omologo di Serbia, Aleksandar Vucic . “Nel farmi interprete dei sentimenti di partecipe vicinanza del popolo italiano ...Belgrado, 3 mag. (Adnkronos) – Uno studente ha aperto il fuoco in una scuola elementare di Belgrado, uccidendo un addetto alla sicurezza e ferendo cinque ragazzi. Lo riportano i media serbi, secondo c ...