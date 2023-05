Sequestrata auto senza assicurazione | arriva il carro attrezzi | ma l' autista non ha la patente

Leggi su europa.today

(Di giovedì 4 maggio 2023) Curiosa vicenda a Gambettola, in provincia di Forlì Cesena, dove gli agenti della Municipale sono stati costretti a sanzionare non solo l'mobilista indisciplinato ma anche ilche erato in soccorso. Tutto è iniziato lungo la provinciale Staggi dove, secondo quanto...