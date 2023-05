Separazione Totti-Ilary | l' ex cognata Silvia Blasi mette in mora la scuola calcio di Francesco | «50mila euro di debiti»

Latra Ilary Blasi e Francescoha assunto i contorni di una battaglia senza fine. E, dopo lo sfratto della famiglia di lei dal centro sportivo La Longarina , sembra non esserci proprio ...Nessun problema finché le cose andavano bene trae Ilary, poi con lal'ex calciatore ha chiesto di tornare in possesso della Longarina, ma Ilary non ha accettato di rendere la ...... arriva un nuovo capitolo nelladi una delle coppie italiane più note. La sorella della conduttrice, Silvia Blasi , ha infatti messo in mora laSoccer School dell'ex fantasista ...

Separazione Totti-Ilary, l'ex Capitano vince il match sulla Longarina. Il tribunale: «Lei riconsegni il centro leggo.it

Per questo il giudice ha ordinato lo sfratto per la “Asd Longarina” dal 30 giugno. La causa è solo uno dei diversi contenziosi aperti dalla separazione tra Totti e Ilary, dopo quella sui Rolex e le ...Va sempre peggio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ecco cosa ha fatto la sorella della conduttrice dopo lo sfratto E’ La Repubblica a riportare nuove notizie sulla separazione tra Francesco Totti e ...