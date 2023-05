“Separati dopo 18 anni e 3 figli” La coppia vip è scoppiata | addio per i bellissimi e famosi

(Di giovedì 4 maggio 2023)18insieme e tre, lavip si è detta. Con una nota pubblicata su TMZ, il rappresentante dell’attore ha comunicato la decisione delladi lasciarsi. Top secret le ragioni dell’. “Differenze inconciliabili”, riporta il sito di gossip, formula usuale che spesso viene usata in questi casi. I due si erano sposati nel settembre 2004,cinquedi frequentazione e una breve rottura. Laaveva deciso di rompere perché l‘attore Kevin Costner, 68, non voleva uno. “Christine voleva uno, ma io temevo di non poter essere un buon padre”, aveva confessato al settimanale Closer Weeklyla ...

la morte di Del Vecchio non è ancora chiaro come si muoveranno gli eredi e Francesco Milleri, ... Nell'ultima assemblea di Generali, Delfin e Caltagirone sono sembrati andare su binari. Ma ...... "in Italia continuiamo ad affrontare questi problemi come se fosserotra loro, e non come ...macchina di approvazione del Piano di adattamento è stata rimessa in moto da questo governo (...E poi una serie di strutture aeree, piloni, spoiler, montanti, tutti a sembrare quasi dei ... Ma con quali propulsori e quali potenze Lo si sapràla presentazione ufficiale, a Miami, la ...

Conviene restare separati o divorziare Money.it

Scopri le ultime scoperte degli scienziati sulla vita dopo la morte. Leggi l'articolo che svela le rivelazioni sconvolgenti sulla continuità dell'anima e della coscienza.Il comico genovese ha commosso molti con il post su papà e mamma morti a pochi mesi di distanza: «Ho realizzato che erano delle persone diverse da come le vedevo» ...