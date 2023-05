Semifinale Pechino Express 2023 | anticipazioni 4 maggio | coppie in gara | tappa | finalisti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il viaggio sembrava così lungo, la meta finale lontana, ma il tempo corre e ledi, il reality show di Sky tutto all’insegna dell’avventura, lo sanno bene. Dopo settimane di continue sfide, gare, prove immunità, nuove abitudini e tradizioni, la trasmissione sta per giungere al capolinea e giovedì 4, sempre su Sky Uno o su Now (per gli abbonati), andrà in onda la, quella in cui verranno decretati i. Ma cosa succederà nella prossima puntata, la nona? E quali sono i viaggiatori ancora in? Cosa è successo nell’ultima puntata diNell’ottava puntata, la prima in Cambogia (dove si concluderà questo meraviglioso percorso tra territori incontaminati e paesaggi mozzafiato) i ...

