Segni delle mollette sui vestiti stesi? Mai avuto questo problema grazie ai trucchetti di mia mamma

Leggi su donnaup

(Di giovedì 4 maggio 2023) Idisuisono una bella scocciatura, soprattutto quando si tratta di indumenti come felpe, magliette, jeans o gonne che, se benpotrebbero non aver necessità del ferro da stiro! Eppure, le pinzette che fermano il bucato sono indispensabili per fissarlo bene ai fili, non farlo scivolare e ovviare al vento, che quando presente, potrebbe distribuirlo un po’ ovunque! Quindi, proprio non possiamo farne a meno. O ci rasamo a stirarli comunque, incidendo sui consumi elettrici anche quando potremmo evitarlo con ore e ore di utilizzo e fatica da parte nostra, oppure adottiamo uno dei 3furbi che vi stiamo per presentare. Scegliete quello che più vi convince o provateli a ruota, in ogni caso il successo è assicurato e potrete dire addio ai ...