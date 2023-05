Secondo un' analisi di Openpolis | ci sono oltre 140mila ragazze e ragazzi che vivono in paesi distanti più di un' ora dalla città polo - cioè con i servizi - più vicina E ci sono città | come Ragusa | dove solo il 30 per cento delle scuole è raggiungibile con i mezzi pubblici Le conseguenze? Un maggior rischio di dispersione scolastica | e di abbandono delle aree interne

(Di giovedì 4 maggio 2023) Raggiungere la scuola non è sempre facile, in un Paese molto articolatol’Italia. Ma se si fatica ad arrivarci, prima o poi si molla. Con duepossibili: l’aumento dellae l’zone. Se mancano i, ci si trasferisce. È quanto emerge da un approfondimento disulla raggiungibilitàcondotto nell’ambito dell’Osservatorio sulla povertà educativa condotto con l’impresa sociale Con i bambini. Leggi anche ›: un film sui sogni spezzati dei ...

Al contempo, però,nuovi sondaggi il 34% delle aziende del Belpaese già conta su un Chief ...sull'intelligenza artificiale Come riportato da Corriere Comunicazioni a partire dall'di BCG,...Scuola: chi ci mette più di un'ora a raggiungerlaun'di Openpolis, ci sono oltre 140mila ragazze e ragazzi che vivono in paesi distanti più di un'ora dalla città polo - cioè con i servizi - più vicina. E ci sono città, come Ragusa, ...... considerazione alla quale giunge anche uno studio curato dall'Istituto nazionale per ledelle politiche pubbliche (Inapp).uno studio redatto dall'Università della Pennsylvania (uno ...

Mare in "buona salute" secondo le ultime analisi dell'Arta, ma nel Chietino bocciate le acque in due tratti antistanti le foci di fiumi ChietiToday

Siamo due giorni dal via ufficiale dall'Abruzzo del Giro d'Italia 2023. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso della Corsa Rosa, con tutte le tappe nello specifico. TAPPE DI MONTAGNA QUARTA T ...Il dibattito sulla possibilità che le Intelligenze artificiali (IA) facciano incetta di posti di lavoro tende sempre dalla parte pessimistica e solo di rado si concentra sulla quantità di impieghi che ...