Se la matematica non è un’opinione | questa sera il Napoli è CAMPIONE

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 4 maggio 2023) Finisce 1-1 la sfida tra Udinese eche certifica la conquistadello Scudetto per gli azzurri. “Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi”, recita il consueto detto non preso alla ‘lettera, forse, alla prima buona occasione utile per la conquistadello Scudetto che poteva arrivare domenica 30 aprile nella sfida con la Salernitana, ma un gran sinistro di Dia ha rimandato la festa delche alla seconda buona occasione non perdona. UDINESE-: E’ SCUDETTO DAY ALL’OMBRA DEL VESUVIO GRAZIE A OSIMHEN E COMPAGNI L’Udinese ha messo in difficoltà, forse più del previsto, ildi Luciano Spalletti che ha sofferto e non poco, ma che può far finalmente esplodere una città intera. Ilsi veste della migliore occasione ...