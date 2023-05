S&D | dopo il Qatargate gli eurocompagni vogliono cambiare nome Pd già spaccato

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Quando Bettino Craxi sfrattò falce e martello dal simbolo del Psi per sostituirlo con il garofano rosso, fu del radicale Mauro Mellini il commento più fulminante: «Li riconosceranno dalle impronte digitali». Una profezia più che una battuta, visto che due anni più tardi l’inchiesta milanese di Mani Pulite avrebbe ramazzato non solo i socialisti ma l’intero arco costituzionale, ad eccezione del Pci, antenato del Pd. Da allora ne è scorsa di acqua sotto i ponti della politica. Ma la storia, diceva Marx, è destinata a ripetersi, pur se sotto forma di farsa. E così è stato: altro parlamento, altra scandalo, altri socialisti la questione è tornata d’attualità, non nel simbolo ma nella denominazione. L’ipotesi è tornare alla sigla Pse (Socialisti europei) All’Eurocamera di Strasburgo, infatti, a qualcuno non va più bene quella di Socialisti & Democratici. Di motivazioni ufficiali non ...