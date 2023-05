Scudetto Napoli | tweet Juve tra congratulazioni e ironia

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) –con una punta di sarcasmo dellantus aldopo la conquista del titolo degli azzurri. “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci.alper la conquista del suo terzo”, si legge sul profilo twitter bianconero. La, che dal 2012 ha conquistato 9 scudetti consecutivi, nella storica striscia di trionfi raramente ha ricevuto complimenti pubblici dalle rivali. Più canonico ildel Milan, che cede il testimone tricolore. “alper la vittoria dello: un grande traguardo e un titolo meritato”, scrive il club rossonero. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il terzodelapre il sito del principale quotidiano spagnolo El Pais , che pubblica la foto di un tifoso napoletano in lacrime. 'Ilvince lo33 anni dopo l'ultimo dei due alzati ...Alzerà la Coppa Giovanni Di Lorenzo , ma questo è il momento di godersi questo. ' È un'emozione bellissima davvero , da inizio anno lottiamo per questo. Finalmente il ...il capitano del...Già dagli ultimi minuti di Udinese -, i botti dei fuochi d'artificio hanno rimbombato per tutta la città. Si illumina la notte sul golfo napoletano per la festa

"Forza Napoli sempre". Dice solo questo Mario Rui, festante, al settimo cielo dopo la conquista dello Scudetto. Alle sue parole a Dazn si accoda Alex Meret: ...Giovedì, 4 maggio 2023 Home > aiTv > Scudetto Napoli, la festa dei giocatori nello spogliatoio: "I campioni dell'Italia siamo noi" (Agenzia Vista) Udine, 04 maggio 2023 I giocatori del Napoli festeggi ...