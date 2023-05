Scudetto Napoli | stadio Maradona aperto per la festa dei 50 mila

... almeno di qualche ora, la festadel. I biancocelesti salgono a 64 punti, al- primo a quota 79 - basta un risultato positivo sul campo dell'Udinese nel posticipo per ...Milano, 3 mag. Con la vittoria della Lazio per 2 - 0 allOlimpico contro il Sassuolo ilmanca, dopo quella di domenica scorsa, anche la seconda occasione per aggiudicarsi il suo terzo, atteso da 33 anni. Il titolo potrebbe pero' arrivare gia' domani sera, quando i ...Carlo Landoni, collega si Sport Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Giusto per fare l'esempio di ieri sera. Cosa c'entrano gli emiliani e i romani con i festeggiamenti scudetto La maxi Ztl - 90 varchi e tutta Napoli inibita alle auto e ai mezzi a due ruote - scattata ...È vero, di mezzo ci saranno almeno 586 chilometri di distanza, ma vuoi mettere lo spettacolo di vedere giocare il Napoli a Udine, stasera, dall'interno dello stadio Maradona