Scudetto Napoli Parroco tifoso mette il tricolore sulla facciata della chiesa Don Valentino | ' È un prodigio'

... questo non è da meno e la sua conquista, sempre con l'aiuto della mano della Madonna, è sicuramente anche una forma di riscatto per la gente di'. Losulla chiesa, nell'omonima piazza ...... nel quale il protagonista è un prete della parrocchia di San Vitale, nel quartiere Fuorigrotta di, quello dello Stadio Diego Armando Maradona , per intenderci. Le immagini, che stanno ...... nel quartiere Fuorigrotta di, quello dello Stadio Diego Armando Maradona, per intenderci. Le immagini, che stanno facendo registrare visualizzazioni su visualizzazioni, sono state rilanciate ...

L’ultima partita (una delle pochissime) che ho visto è stata Italia-Germania nel 1982, l’anno in cui vincemmo i Mondiali (da non tifoso – ma felice quando vincono il Napoli o la nazionale – mi ...Udinese-Napoli è il match dello scudetto: guarda in diretta streaming la partita, per assistere alla possibile festa degli azzurri.