Scudetto Napoli | la festa dei giocatori nello spogliatoio | ' I campioni dell' Italia siamo noi'

Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraSul proprio profilo Instagram ufficiale, ilha pubblicato un video del discorso alla squadra in albergo dopo la conquista dellodi Giovanni Di Lorenzo. Splendide ed emozionanti le parole del capitano azzurro al gruppo. ......e calendario di questo cammino che vale l'accesso agli ottavi di finale della Poule. Un ... A disp.: Antonicelli, Tarantino,, Maino, Arrieta. All. Fanelli BARLETTA: Spadaro, Cassatella (...All.: Sarri Ammoniti: nel pt Romagnoli, Marusic (L) e Calabria (M) per gioco scorretto, nel st Casale, Pellegrini (L) e Thiaw (M) per gioco scorretto leggi anche, zolle Dacia Arena ...

Scudetto Napoli, Koulibaly: “Il tempo è arrivato”. Cavani: “Meritate questo e di più” La Gazzetta dello Sport

Convocati Juve per l’Atalanta: c’è Barbieri, due assenze. La lista dei giocatori a disposizione di Allegri per la partita di domani La Juve ha reso nota la lista dei convocati per la partita di domani ...Clima di festa al San Paolo-Maradona dove gli azzurri festeggerà lo scudetto davanti ai propri tifosi, Spalletti non rinuncia ai protagonisti della ...