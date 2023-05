Scudetto Napoli | il parallelo tra 1987 e 2023 | dalla retorica di Maradona e i suoi scugnizzi al trionfo di un progetto scientifico

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nelle parole dei protagonisti del primo e dell’ultimodelc’è tutto ciò che è cambiato nele nel mondo del calcio in 36 anni. Rustiche, allegre e con marcato accento sassanese quelle di Peppe “Pal’e fierro” Bruscolotti allora. Esclusivamente in inglese quelle di Victor Osimhen oggi. Poesia il vecchio capitano che raccontava della cessione della fascia a. Una poesia impossibile oggi: finirebbe tra i meme. Impossibile oggi sarebbe quella squadra: 7 napoletani doc (più uno acquisito dall’anagrafe di Villa Fiorito), 13 campani su una rosa all’epoca di una ventina di elementi. DagliCiro Ferrara e Antonio Carannante ai casertani Raffaele Di Fusco e Giuseppe Volpecina, dall’irpino Nando Deal salernitano Massimo Filardi. Oggi parla napoletano ...

...e le condizioni da valutare di quei giocatori al rientro dal Qatar (per fortuna delnon c'... prima di coronare definitivamente quel sogno chiamatoI ragazzi di Spalletti pareggiano in casa dell'Udinese: è il terzodella storia del club. Ildi De Laurentiis vince "nonostante"ma alla fine si consegna all'abbraccio della città Basta un 1 - 1 in casa dell'Udinese. Al 13' erano passati in ..."Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni alper la conquista del suo terzo!". È il tweet della Juventus al termine del match della Dacia Arena, l'1 - 1 che laurea i ragazzi di Spalletti Campioni d'Italia. (Segue servizio ...

Udinese-Napoli 1-1, gol e highlights: Osimhen segna, scatta la festa scudetto Sky Sport

MARIGLIANO – Scoppia la festa per il 3° scudetto del Napoli. Scoppia la gioia nel Napoli Club Marigliano, 1° Napoli Club della storia del calcio Napoli. Marigliano esplode di gioia e d’amore per i cal ...Dopo Napoli-Cagliari, stagione 2021/22 ... E se non ci sono i cd di Pino Daniele non la riprendo!". LA FESTA SCUDETTO PROLUNGATA Dopo il pari con la Salernitana che prolunga di qualche giorno la festa ...