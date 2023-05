Scudetto Napoli | fuochi d’artificio a piazza Plebiscito – Video

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – E’ esplosa la festa adelilluminata d’azzurro per il terzoconquistato questa sera dal. Sventolano bandiere, si accendono fumogeni, mentre tutto intorno esplodono botti e. Incessante il suono delle trombette. In tanti scattano selfie e foto ricordo per una serata impossibile da dimenticare. Una festa diche i tifosi vogliono far andare avanti a lungo. “I campioni dell’Italia siamo noi”, cantano. E immancabile il coro omaggio al Pibe de Oro “ho visto Maradona, ho visto Maradona, Oh mama innamorato sono”. L'articolo proviene da Italia Sera.