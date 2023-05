Scudetto Napoli | ecco i fuochi d' artificio in città

Dopo la partita Udinese -che ha garantito loagli azzurri i tifosi napoletani sono entrati in campo per festeggiare ma gli ultras dell'Udinese li hanno aggrediti.A 33 anni di distanza,finalmente può festeggiare lonumero 3 della sua storia! C'è la zampata di Osimhen , capocannoniere della Serie A a quota 22 e giocatore africano più prolifico in Italia, assieme al ...Aver riportato lodopo 33 anni è incredibile. Mi sono goduto il momento coi compagni, abbiamo fatto un campionato strepitoso e l'abbiamo chiuso nel migliore dei modi. Ce lo ...

Giovedì 4 maggio 2023: il Napoli è di nuovo campione d'Italia. I partenopei, infatti, impattano per 1-1 in casa dell'Udinese nel posticipo della 33a giornata e mettono nero su bianco la firma sul tric ...VERBANIA - 04-05-2023 -- Rituale rispettato. Anche alla Intra, alla rotonda di corso Mameli, è stata festa scudetto per i tifosi del Napoli.