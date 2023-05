Scudetto Napoli | città si prepara | pronto nuovo piano sicurezza

(Di giovedì 4 maggio 2023) Stadio Maradona aperto con maxischermi all'interno, divieto vendita bevande in vetro Nuova giornata di attesa aper la conquista matematica dello. L’appuntamento è alle 20.45, quando la squadra di Spalletti scenderà in campo alla Dacia Arena di Udine: un pareggio o una vittoria contro l’Udinese significherebbe la vittoria del terzo tricolore della storia del club. Inilper gli eventuali festeggiamenti, che ricalca quello già messo in atto domenica scorsa in occasione del primo ‘match point’ degli azzurri vanificato dal pareggio casalingo contro la Salernitana. Alle 21 scatterà il divieto di transito e circolazione veicolare nell’area del centro cittadino con l’istituzione di una maxi zona rossa, ribattezzata dalle autorità ‘zona ...

La vittoria della Lazio sul Sassuolo ha rinviato nuovamente lodel. Per festeggiare già ieri sarebbe servito un mancato successo della squadra di Sarri , che superando gli emiliani ha invece allungato l'attesa dei tifosi partenopei. Grazie ai tre ...Unoche si può vincere nel profondo nord, per accarezzare i cuori migrati lontano da casa ..., è generosa e non dimentica, la festa deve essere anche loro. Tanto poi i ragazzi tornano a ...È vero, di mezzo ci saranno almeno 586 chilometri di distanza, ma vuoi mettere lo spettacolo di vedere giocare ila Udine, stasera, dall'interno dello stadio Maradona, a Udine basta un punto. Ma Spalletti è ermetico sul suo futuro: 'Non so se posso ancora dare il massimo', al Maradona si prepara la festa La distanza chilometrica è ...

Si gonfia e si sgonfia la zona rossa varata dal Comune: più larga e più profonda a ogni azione del Sassuolo, più stretta e più corta ad ogni gol della Lazio. Giusto per fare… Leggi ...Giusto per fare… Leggi Lo scudetto del Napoli può attendere. La Lazio batte 2-0 il Sassuolo all'Olimpico e rinvia ancora la festa dei tifosi partenopei. Ora alla squadra di Spalletti serve fare almeno ...