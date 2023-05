Scudetto Napoli | città si prepara | pronto nuovo piano sicurezza

È vero, di mezzo ci saranno almeno 586 chilometri di distanza, ma vuoi mettere lo spettacolo di vedere giocare ila Udine, stasera, dall'interno dello stadio Maradona, a Udine basta un punto. Ma Spalletti è ermetico sul suo futuro: 'Non so se posso ancora dare il massimo', al Maradona si prepara la festa La distanza chilometrica è ...In caso di pareggio o di vittoria del, sarebbe matematica la conquista del terzonella storia del club, ponendo fine ad un'attesa lunga 33 anni.Nuova giornata di attesa aper la conquista matematica dello. L'appuntamento è alle 20.45, quando la squadra di Spalletti scenderà in campo alla Dacia Arena di Udine: un pareggio o una vittoria contro l'Udinese ...

È vero, di mezzo ci saranno almeno 586 chilometri di distanza, ma vuoi mettere lo spettacolo di vedere giocare il Napoli a Udine, stasera, dall'interno dello stadio Maradona(Adnkronos) – Nuova giornata di attesa a Napoli per la conquista matematica dello scudetto. L’appuntamento è alle 20.45, quando la squadra di Spalletti scenderà in campo alla Dacia Arena di Udine: un ...