Scream 7 | Josh Segarra conferma che sarebbe pronto a tornare nella saga horror

(Di giovedì 4 maggio 2023)è tornato a parlare delladisvelando chesul set per il capitolo numero 7.è entrato a far parte dellain occasione del sesto capitolo e l'attore ha orato chein occasione delle riprese di7. L'attore, che nel film ha interpretato Danny, ha avuto un ruolo importantestoria dei protagonisti che si sono trasferiti a New York, venendo però seguiti e tormentati da Ghostface. Il possibile ritorno In un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, ...

Il possibile ritorno In un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight ,Segarra ha ora anticipato il ritorno di Danny: " Se verrà realizzato un7, il vostro ragazzo tornerà, al 100% ". ...approfondimento7, Joshua Jackson vorrebbe tornare nella saga Non visualizzi questo ... Presenti poi Samara Weaving, Jack Champion, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda,Segarra, Tony Revolori e ...Il possibile ritorno In un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight ,Segarra ha ora anticipato il ritorno di Danny: " Se verrà realizzato un7, il vostro ragazzo tornerà, al 100% ". ...

Scream 7: Josh Segarra conferma che sarebbe pronto a tornare ... Movieplayer

Josh Segarra è tornato a parlare della saga horror di Scream svelando che sarebbe pronto a tornare sul set per il capitolo numero 7. Josh Segarra è entrato a far parte della saga horror in occasione ...On the HBO Max original, the 36-year-old actor plays the on-and-off again boyfriend of Brooke (Heléne Yorke), who has been struggling to carve out her own path in Hollywood after her younger brother, ...