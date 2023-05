Scoprire quanta memoria video ha il PC VRAM

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 4 maggio 2023) La(chiamata anche) è parte integrante di qualsiasi scheda grafica ed è fondamentale per il suo corretto funzionamento del PC in generale. Senzail computer non avrebbe uno "spazio" dedicato per salvare le informazioni grafiche, impedendo l'avvio dell'interfaccia grafica, dei programmi 3D e dell'accelerazione grafica dei browser. Nella guida che segue vi illustreremo come visualizzare il quantitativo digrafica presente sul PC e cosa possiamo fare per aumentarla sui PC dotati dicondivisa con la RAM, ossia quelli che più di tutti soffrono la mancanza di unadedicata. LEGGI ANCHE -> Come scegliere la schedaper la grafica ...