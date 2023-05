Scontro Italia-Francia sui migranti Poi Parigi tenta di ricucire ma salta il viaggio di Tajani

La narrazione di regime si è spinta, imbeccata, fino al punto di leggere lotra Parigi e ...che lo scorso 2 febbraio si è rinnovato per altri tre anni il Memorandum d'Intesa trae Libia. ...... tre pareggi nei quali rientra pure lo 0 - 0 di Firenze nella semifinale di ritorno di Coppa. in settimana strapazzato 6 - 0 dall'Inter, e che a Cremona potrebbe approfittare dellotra ...Fatto sta che lo Sceriffo, come veniva chiamato Moser, vinse il suo unico Giro d'di una ... Insomma, un disegno immaginato per loa distanza tra i due rivali storici di quegli anni. ...

Due amici che fanno i conti con un'assenza. I colori dell'alba sulla costa dei Trabocchi. Un testo le cui suggestioni richiamano la serie 'Mare Fuori' e, forse chissà, il Giro d'Italia che parte oggi ...Negli ultimi giorni si sono sprecati i retroscena sulle presunte tensioni tra Fratelli d’Italia, il partito guidato dal premier Giorgia Meloni, ...