Scontro Italia-Francia sui migranti Poi Parigi tenta di ricucire ma salta il viaggio di Tajani

(Di giovedì 4 maggio 2023) AGI - Nuovosui. L'si trova a fronteggiare "una gravissima crisi migratoria" ma "è incapace di gestire i problemi migratori", ha attaccato il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin. "Meloni, governo di estrema destra scelto dagli amici di Marine Le Pen - ha aggiunto il ministro parlando a radio Rmc - è incapace di gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta". E ora rischia dire ildi stasera adel ministro degli Esteri, Antonio. La replica di"Sono parole inaccettabili quelle pronunciate dal ministro dell'Interno francese Darmanin, vedremo", ha replicato il ministro degli Esteri, Antoniocommentando ...

... il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna sulloche si e' aperto con Parigi dopo le ...e Francia, ha affermato ancora, sono intimamente legati dalla storia, da questioni economiche, ...Tra i primi a preoccuparsi dell'ultimopolitico trae Francia sulla gestione dell'immigrazione, ci sono i lavoratori frontalieri al confine franco - italiano. Pendolari tra i due paesi. Si teme come in passato un ...Véran: "L'è libera di fare le proprie scelte. Lavoriamo insieme su migranti" Véran ha detto che "con gli italiani, si discute, adorano la politica, ma assumono le scelte che hanno preso' e che ...

"Se uno offende in modo gratuito un'altra persona il minimo è chiedere scusa. In questo caso ha offeso tutti gli italiani, oltre al governo e al presidente del Consiglio". Antonio Tajani chiede le scu ...