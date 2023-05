Scompare dal decreto Lavoro l’aumento del limite di deducibilità dei contributi versati per colf e badanti | “Questione di coperture”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nessun incentivo per le famiglie con collaboratori domestici. Andrea Zini, presidente dell’Associazione Nazionale dei Datori diDomestico (Assindat), ha notato che “nel testo approvato dal governo Meloni è sparito l’annunciato raddoppio deldideiprevidenziali a carico dei datori didie baby sitter“. Nelle prime versioni delera previsto che il tetto salisse da 1.549,37 a 3.000 euro, in quella inviata alla Ragioneria generale per la bollinatura la norma è scomparsa “molto probabilmente per questioni dieconomiche”. Quella misura “seppur parziale rispetto alle reali esigenze del comparto, avrebbe comunque ...