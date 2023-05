Schneider Electric al fianco delle aziende italiane a Interpack 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Düsseldorf – Bergamo, 4 maggio) - · Alla fiera che si apre oggi oltre 100 costruttori di macchine per la filiera del packaging, provenienti da tutto il mondo, presentano soluzioni innovative realizzate con le tecnologiedimostra il suo valore come partner di co-innovazione per un settore in cui l'Italia è leader mondiale Düsseldorf – Bergamo, 4 maggio- Si apre oggi a Düsseldorf, la più importante e attesa fiera mondiale dedicata alle tecnologie per il packaging, che fino al 10 maggio sarà l'occasione per scoprire le più importanti innovazioni e trend del settore.è presente a questo appuntamento, che assume un particolare valore per l'Italia, leader ...