Schlein e gli eterni «ritorni» del PD

Leggi su panorama

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’ascesa della giovane icona della sinistra si deve non a una rigenerazione del partito ma a consolidate manovre post-democristiane. Ecco che, nella squadra del «nuovo che avanza», spicca una folla dei soliti noti. ica trentatré. Ha già la tosse il nuovo Pd che Ellyha presentato pronunciando per 33 volte la parola «diciamo» in assenza di un programma chiaro. «Ma c’è da capirla, deve accontentare tutti dentro il partito, non può accontentare anche chi sta fuori» sibila un antico colonnello rosé, ex Margherita, cattolicone che cambia canale quando la sente parlare di maternità surrogata. «L’unità nelle differenze» è un bello slogan, ma intanto Enrico Borghi, Giuseppe Fioroni Andrea Marcucci e Caterina Chinnici se ne sono andati, altri di Base Riformista sono sull’uscio mentre prosegue lo spostamento del Nazareno verso la sinistra massimalista, radicale. ...