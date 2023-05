Scandalo a Uomini e Donne | Gianni Sperti Smaschera Aurora!

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il rientro adi Aurora Tropea è coinciso con il ritorno degli insulti e delle minacce avia social. Una coincidenza un po’ strana, come ha fatto notare l’opinionista, che ha voluto rendere pubblica la cosa, puntando il dito contro la dama, certo che dietro a tutto ci sia proprio lei. Ecco i dettagli sulla vicenda!rende pubbliche le minacce ricevute sui socialcome ben sappiamo, non ha una buona opinione di Aurora Tropea. L’opinionista é convinto che dietro alle minacce e agli insulti che gli piovono sui social, ci sia proprio lo zampino della dama. Accuse che ha rivolto ad Aurora in una delle recenti puntate. Accuse che la dama ha sempre rispedito al mittente, sostenendo che lei non c’entra nulla con questi profili ...

Ed è proprio da Catania che è partito loche ha travolto politici e colletti bianchi, ... ci sono il consigliere del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e uno deglifidati ...... pietra di" (1Pt 2,8) per tutti quelli che rifiutano il Vangelo. Per essere utilizzati ... Dunque, fratelli, cercate fra voi settedi buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai ...... in cui si cita ' lodelle intercettazioni che ha rivelato come il Servizio nazionale di ... Venerdì scorso duesospettati di avere partecipato all'organizzazione dell'omicidio del ...

Rosato: PD grida allo scandalo ma scelse solo ministri uomini Agenparl

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - "Siamo reduci da un crollo di fiducia e anche da scandali interni che hanno posto un problema ... le funzioni in un luogo in cui hanno esercitato le funzioni uomini che per ...Star Wars Day, Simpson: esce oggi su Disney+ il nuovo corto della famiglia più gialla, pazza e strampalata d'America.