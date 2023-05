Sarri su Immobile e lo scudetto del Napoli | dichiarazioni infuocate

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Lazio torna alla vittoria contro il Sassuolo, resta al secondo posto e rimanda la festa del: fatto un altro passo verso la Champions PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Vittoria di un’importanza colossale per la Lazio di Maurizionel turno infrasettimanale contro il Sassuolo. I biancocelesti liquidano la squadra di Dionisi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.