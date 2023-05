Sarri | “Lo Scudetto del Napoli? Dispiace non esserci riuscito io”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il destino delè in mano al, poi io sono nato a Bagnoli quindi se vincono losono contento.nonio”. Lo ha detto a Dazn Maurizio, tecnico della Lazio dopo il successo contro il Sassuolo. I biancocelesti hanno rinviato di un giorno la festa per il tricolore azzurro. “Abbiamo fatto una buona partita. La prima mezz’ora è una delle migliori dell’anno – continua– Sapevamo che quando ci saremmo abbassati ci avrebbero fatto soffrire, non abbiamo concesso molto abbiamo sofferto dal punto di vista della supremazia. Per 35 minuti è stata una prova qualitativamente ottima”. Il mister laziale in conferenza stampa poi spende belle parole per Marcos Antonio, tra i migliori ...