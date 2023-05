(Di giovedì 4 maggio 2023) "all'del sì che è in questa sala. Venendo da Milano pensavo a Leonardo da Vinci e al sistema di conche sui navigli che sarebbe stato bocciato ai suoi tempi da quelli che dicono sempre no.

all'Italia del sì che è in questa sala. Venendo da Milano pensavo a Leonardo da Vinci e al ... Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteoalla apertura del cantiere per la nuova ...... ministrocon Rixi a Genova Nuova diga, a Palazzo San Giorgio arriva il ministroIl ... 'all'Italia del sì. Ringrazio chi, senza ideologia, porta Genova al centro del mondo. L'...Il crollo non ha provocato conseguenze per le personeal fatto che l'Anas, nel primo ... Di fronte a queste prioritarie necessità, troviamo lunare vedere il ministro delle Infrastrutture...

Salvini, E' grazie a Italia del sì che si avvia diga di Genova - Liguria Agenzia ANSA

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - "Grazie all'Italia del sì che è in questa sala ... Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini alla apertura del cantiere per la nuova diga del porto di ...“Grazie all’Italia del sì ... La diga è parte di un sistema” ha dichiarato Salvini. “Il tema della diga non riguarda solo Genova ma l’Italia e l’Europa. Questa è un’opera che rilancia il ‘sistema ...