Salvini contestato a Genova dai lavoratori portuali | fischi e urla al suo arrivo – Video

(Di giovedì 4 maggio 2023)per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, che è statoall’a palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale di, da parte deiprecari del porto in occasione della cerimonia per l’avvio dei lavori della nuova diga foranea. “, vieni a parlare con i”, hannoto i somministrati della Culmv, la compagnia unica, a presidio per chiedere di essere stabilizzati. Il vicepremier è arrivato a piedi a palazzo San Giorgio insieme al viceministro Edoardo Rixi e ad altri esponenti del Carroccio ed è entrato senza rilasciare dichiarazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In presidio i somministrati della Culmv che hanno contestato il ministro prima della cerimonia per l'avvio dei lavori della nuova diga. Dopo l'incontro la promessa: "Ci aggiorniamo tra una settimana" ...“Mentre parlava il ministro del Mit Matteo Salvini mi sono alzato in piedi. Con uno striscione: ‘Firma Salvini, guadagna Salini, pagano i cittadini (3 miliardi)’. Poi le Forze dell’ordine mi hanno pre ...