Salerno | possedevano una barca e percepivano il RDC | indagate 36 persone

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Questura di, grazie anche alla collaborazione con la Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di, ha sventato una truffa per oltre 250mila euro e denunciare in stato di libertà 36, di cui 6 cittadini italiani e 30 extracomunitari, per aver ottenuto I’ elargizione del reddito di cittadinanza senza averne titolo. Secondo il quadro investigativo i sei cittadini italiani, sono risultati direttamente o indirettamente intestatari o avere la piena disponibilità di imzioni; situazione che esclude la possibilità di tale beneficio, infatti, in merito al godimento di beni durevoli, la norma prevede che “nessun componente del nucleo familiare del richiedente il beneficio debba essere intestatario o avere piena disponibilità di navi e imzioni da diporto di cui all’art. 3, ...