Saladino Maticmind | Contributo determinante per crescita nostra azienda' '

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. - "L'importanza di Mediolanum è statanelladella, creando una cultura che non avevamo e rafforzando le relazioni e iniziative". Lo ha dichiarato ...

Lo ha dichiarato Carmine, fondatore e presidente esecutivo di, a margine dell'evento 'Storie d'Italia' tenutosi ieri sera a Roma, appuntamento dedicato a raccontare gli ultimi 3 ...... la cui visione ha permesso il salto dimensionale a: Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, Carmine, fondatore e presidente operativo die Davide ...Nata dalla mente dell'imprenditorieha visto l'ingresso nel capitale , a fine 2020, del Fondo Italiano d'Investimento (partecipato da Cassa Depositi e Prestiti), per arrivare, nel ...

Saladino (Maticmind): "Contributo determinante per crescita nostra ... Utilitalia

Lo ha dichiarato Carmine Saladino, fondatore e presidente esecutivo di Maticmind, a margine dell’evento ‘Storie d’Italia’ tenutosi ieri sera a Roma, appuntamento dedicato a raccontare gli ultimi 3 ...(Teleborsa) - Da una idea imprenditoriale ad una realtà di successo: è grande il salto in avanti realizzato in questi ultimi tre anni da Maticmind, azienda leader in Itallia nel settore dell'ICT Syste ...