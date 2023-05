Sainz “Alla Ferrari tutti ci aspettavamo qualcosa in più”

(Di giovedì 4 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo le prime gare cominciano ad arrivare i miglioramenti e si può dire che la stagione stia un pò iniziando”. In attesa dell'avvio del week-end di Formula 1 a Miami, Carlosammette qualche problema di troppo rilevato nelladopo le prime tappe del Mondiale. “E' stato un inizio difficile, con una squadra molto forte come la Red Bull, che non si pensava così superiore – spiega il pilota spagnolo in un'intervista a ‘Marcà – E, nonostante i risultati non siano stati un disastro,ciin più”. La ‘Rossà pensava almeno di essere il secondo team in questo inizio di stagione: “Non è tanto essere il primo o il secondo – sottolinea ancora– ma capire dove sei, se stai lottando per ...

