Sabrina Salerno | finestra con super vista | non serve nemmeno lo zoom

Leggi su direttanews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Quasi 90mila like per questa foto che vi proponiamo oggi.è ancora più bella rispetto agli anni ’80 e ’90 in cui spopolava in tutta Europa. “Affacciati allaamore mio”, cantava Jovanotti. E ci sta.è l’amore di una folta platea, soprattutto sui social network. I fan e followers attendono ogni suo post, soprattutto su Instagram, come manna dal cielo. E, anche questa volta, con questo scatto che vi proponiamo, non resteranno affatto delusi… La showgirl– Screenshot IG @fficial – DirettaNews.comD’altro canto, la capacità di utilizzare al meglio i social network da parte didovrebbe essere ormai oggetto di studio. Grazie ...