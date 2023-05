Sabato a Portici la 14esima edizione di Fattorie Aperte

Leggi su 2anews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Al via ladi, l’iniziativa dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per avvicinare i cittadini alle scienze e alla sanità di prevenzione. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno presenta la quattordicesimadi “”, in programma6 maggio 2023 dalle ore 9.00 alle 15.00 presso la sede dell’Istituto in via Salute,