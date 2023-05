Russia vs Ucraina | attaccare o difendersi?

Leggi su panorama

(Di giovedì 4 maggio 2023) In un’intervista pubblicata due giorni fa su Foreign Affairs, autorevole rivista statunitense dedicata alle relazioni internazionali, il generale Mark Milley, Capo dello stato maggiore congiunto degli Stati Uniti ha fornito una visione aggiornata della situazione militare innel contesto più ampio dell’analisi della politica estera di Washington negli attuali scenari di confronto geopolitici. Non è la prima volta che Milley si esprime sulla guerra e ogni volta che è intervenuto, sempre in occasioni pubbliche, ha costantemente messo in guardia i propri ascoltatori sulle aspettative di vittoria non tanto da parte delle forze di Mosca ma, cosa abbastanza sorprendente, anche di Kiev. Anche in quest’ultimo caso non ha fatto eccezioni poiché ha ribadito la convinzione che, almeno nell’anno in corso, le probabilità di conseguire i rispettivi obiettivi strategici da ...