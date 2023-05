Rubava Rolex a Malta | mandato di arresto europeo a Napoli per un 35enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi(Mae), emesso su richiesta delle autorità giudiziarie maltesi, è stato notificato dalla Squadra Mobile di(diretta dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) a undetenuto nel carcere napoletano di Poggioreale, accusato di avere rapinato orologi di lusso ai turisti in visita sull’isola del Mediterraneo. Il Mae (emesso nello scorso mese di marzo per rapina e associazione per delinquere, reati commessi anel febbraio del 2020) è stato notificato dai poliziotti insieme con la Divisione SIReNE del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia: il rapinatore “in trasferita” è ritenuto legato a un’organizzazione malavitosa del centro storico del capoluogo campano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.