Rottamazione quater 2023 | c’è la proroga di due mesi

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) –, dal Cdm via libera a unadi due. “La manifestazione della volontà di procedere alla definizione – si spiega nel comunicato – dovrà essere resa entro il 30 giugno(e non più entro il 30 aprile) e potrà essere integrata entro la stessa data. La comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembree non più entro il 30 giugno”. Viene, inoltre, posposta al 31 ottobre, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate. Quanto al pagamento dei debiti “risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.06.2022” potrà essere effettuato in unica soluzione non ...

