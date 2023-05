Rottamazione Cartelle quater | spunta la proroga Ecco le novità

(Di giovedì 4 maggio 2023) Per aderire alladelleesattoriali c’è tempo fino al 30 giugno 2023. Ok allaed introdotte interessantiper i contribuenti. Per i contribuenti italiani ci sono buone notizie in arrivo dal momento che i termini per aderire alladelledei carichi affidati alla riscossione sonoti dalla fine del mese di aprile alla fine del mese di giugno 2023. La procedura diper il corrente anno presenta delle criticità relativamente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Scopriamo quali possono essere le soluzioni. I professionisti e gli intermediari del settore fiscale hanno ben accolto ladella ...

Agenzia delle Entrate: parte il conto alla rovescia per laIl termine è fissato dalla legge al 30 aprile 2023. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, ...Le domande per ladellehanno dunque due mesi in più per essere presentate. Questo significa che si dilatano i termini anche per la risposta che l'Agenzia delle Entrate - ...esattoriali, non più una proroga ma una riapertura dei termini Con un annuncio diffuso a 9 giorni dalla scadenza dellaquater ci si attendeva un provvedimento ...

Rottamazione quater, non proroga ma riapertura dei termini Informazione Fiscale

Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater» delle cartelle , prevista dalla legge di bilancio ...Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews: – “La vicenda del pagamento dei Bolli auto del ...