Rosalinda Cannavó X Shein | la collezione dell’attrice è casual e chic

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 4 maggio 2023)PRESENTA L’ESCLUSIVASS23 DICANNAVÒ, DALLO STILEPer questa primavera-estate,ha dato vita a unaesclusiva in collaborazione con l’artista italianaCannavò. Nota anche come Adua Del Vesco, classe 1992,è un’attrice italiana molto amata e seguita, grazie a serie tv di successo e a una forte presenza sui social, in particolare su Instagram. La capsule collection diCannavò nasce direttamente dalle idee dell’artista: ispirandosi al detto di Coco Chanel “La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza“,ha deciso di realizzare unache sia ...