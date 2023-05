ROSALÍA torna a infiammare Milano in occasione degli I-Days Coca-Cola

Sial Socjale venerdì 12 per l'omaggio di Daniele Sepe alle musiche dei primi film di Totò, quelle più jazz. In "Sepè le Mokò" il sassofonista e flautista partenopeoa lavorare sui film ...Il 14 e 15 maggio sialle urne anche a Umbertit per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e luned' dalle 7 alle 15. Eventuale ballottaggio tra due settimane. ...... 22 giugno FLORENCE + THE MACHINE - FOALS - SUDAN ARCHIVES 23 giugno- TINASHE - YENDRY , ...info e acquistare i biglietti su VivaTicket LOCUS FESTIVAL 2023 Dal 27 giugno al 1° settembre...