Romina Carrisi su Ylenia | “Non l’ho mai cercata | ognuno ha il proprio destino”

Il cantautore dopo la scomparsa di Ylenia e la separazione conPower si ritrovò solo per ...ingresso nella stanza informando Al Bano della presenza in televisione della figlia Jasminesu ...Al Bano torna a parlare di sua figlia Yleniae spiega di aver fatto chiarezza: sa che cosa è successo la drammatica notte in cui è ...non l'ha mai voluto accettare. Ma è andata così ", dice. Per quanto riguarda la relazione avuta con Loredana Lecciso,ricorda di averla incontrata a Lecce, davanti ad una scuola, ...

Romina Carrisi e il figlio con il fidanzato Stefano Rastelli OGGI

La figlia di Al Bano e Romina Power lasciò l’albergo il 6 gennaio intorno a mezzogiorno e non vi fece mai ritorno. L’ultima persona ad aver visto la ragazza viva fu Albert Cordova, guardiano notturno ...In un'abbondate intervista al Corriera della Sera, Al Bano ha ripercorso i punti salienti della sua vita. Tra il successo della sua carriera, il matrimonio con Romina sono arrivati anche momenti bui n ...