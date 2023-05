Roma | spaccano il finestrino e tentano di rubargli il Rolex | scende dall’auto e spara in aria Rapinatori in fuga

(Di giovedì 4 maggio 2023) Se la sono vista brutta duein scooter questo pomeriggio, 4 maggio, intorno alle 17, nel quartiere Talenti di. Dopo aver puntato un Suv, lo hanno affiancato e hanno spaccato il, nel tentativo di portar via una uno dei due passeggeri. Non è ancora chiaro se a reagire sia stata la vittima o chi gli sedeva affianco, fatto sta che uno dei due ha impugnato una pistola ed è uscitondo un colpo ine mettendo ini due. L’episodio, avvenuto a pochi passi da un locale dove diversi avventori stavano facendo aperitivo, è avvenuto in piazza Pier Carlo Talenti, tra via Ojetti e via Luigi Capuana, vicino a «Lo Zio d’America». La pistola, da quanto risulta ai carabinieri che si ...

Se la sono vista brutta due rapinatori in scooter questo pomeriggio, 4 maggio, intorno alle 17, nel quartiere Talenti di. Dopo aver puntato un Suv, lo hanno affiancato e hanno spaccato il finestrino, nel tentativo di portar via un Rolex a uno dei due passeggeri. Non è ancora chiaro se a reagire sia stata la vittima ...Per saperne di più EUROPA OCCIDENTALE BERLINO Le regole dell'Ue sul debitola coalizione ... La vicepresidente della Commissione Ue Vra Jourová interviene all'evento della Settimana di'...Allenatore: Stefano Piccardo Arbitri: Vittorio Frauenfelder (Salerno) e Arnaldo Petronilli () ... Ogni volta che noi forziamo delle giocate loro ci colpiscono ele partite. Se noi riusciamo ...

Roma, spaccano il finestrino e tentano di rubargli il Rolex: scende ... Open

Il giornalista e compagno della premier: "Lo spot del 1° maggio tra gli stucchi Doveva andare in salumeria Ma sulle domande della stampa, io non decido. Grazie al nostro rapporto posso avere spiegaz ...Roma, 4 mag. (askanews) – La direttrice del Fondo monetario internazionale mette in guardia dal “crescente rischio che il mondo si spacchi in blocchi economici rivali”. Uno scenario, ha avvertito Kris ...