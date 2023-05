Roma | rubano soldi ai pensionati delle Poste | 3 dipendenti rischiano il processo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ricettazione. riciclaggio ed indebito utilizzo del bancomat queste le accuse sulle quali indagano i pubblici ministeri e che sono finite al centro dell’indagine aperto dalla Procura al fine di fare chiarezza su quanto accaduto nell’ufficio postale capitolino di Piazza Bologna. Qui, alcunirubavano iai correntisti e sono tre le persone ad essere finite nel mirino dei militari. Quattro invece le vittime, pensionate che hanno visto il loro conto corrente “a secco” nel giro di pochi giorni, per una somma complessiva che arriva a 50mila euro. A seguito dei fatti unavittime ha deciso di sporgere denuncia e così è partita l’indagine. A riportare la notizia Repubblica. “Siamo”, nonnina consegna ai truffatori oltre 5.700 euro e gioielli La truffa alle correntiste ...

