Roma | ‘ristorante’ abusivo nell’area archeologica | blitz all’Appio Tuscolano | scatta il sequestro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 maggio 2023) Cibi e bevande vendute ai clienti come se nulla fosse ma era tuttodella Polizia Locale diCapitalecon i caschi bianchi che hanno sequestrato diverse strutture abusive denunciando al contempo il proprietario. Si sono svolte ieri le operazioni didi molteplici strutture in ferro e in legno su di un’area verde di circa 400 mq in zona Appio –. Gli agenti della Polizia diCapitale, VII Gruppo Appio, guidati dal Dott. Maurizio Maggi, sono intervenuti all’interno di un’ attività di somministrazione, che sfruttava un’area compresa tra l’acquedotto Claudio e l’acquedotto Felice per servire cibi e bevande ai suoi clienti, una zona, cioè, sottoposta a vincolo archeologico. Gli operanti hanno ...