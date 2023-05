Roma | prima nasconde la cocaina sotto al sedile dell’auto | poi la lancia dal finestrino | ‘beccato’ 48enne

(Di giovedì 4 maggio 2023). Non conosce sosta l’attività delle forze dell’ordine volta a reprimere i reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti. In particolare, l’impegno degli agenti della Polizia di Stato si è concentrato nell‘area metropolitana ed ha permesso di arrestare tre persone. Di seguito il dettaglio delle operazioni effettuate, armi e oltre 16mila euro nascosti in un casolare: in manette padre e figlio I controlli antidroga della polizia Il 40enne originario delle Filippine era a bordo del suo monopattino elettrico quando la pattuglia del commissariato Borgo, nel transitare in via dei Bastioni di Michelangelo, lo ha fermato per un semplice controllo. Ma l’uomo, sin dalla richiesta dei documenti, si è mostrato nervoso ed insofferente, ripetendo più volte al personale della Polizia di Stato di aver fretta di recarsi al lavoro al più presto. ...

Il club tedesco, in vista della semifinale di andata di Europa League contro la, in programma ... I tedeschi avranno due giorni di riposo in piùdi affrontare i giallorossi. La decisione è ...Palladino, in diffida e ammonito, ha rimediato contro lala suasqualifica da allenatore. 'Mi spiace solo non poter abbracciare il mio amico Juric alla prossima partita', ha detto il ......del suo impiego sul campo, tra i carabinieri della Capitale, da sottufficiale sottordine della stazione carabinieri di Piazza Venezia e da addetto al Nucleo Operativo della compagnia di...

Bini: "L'Inter deve pensare alla Roma prima del Milan, ma la testa va oltre". AUDIO! Voce Giallo Rossa

Ventuno tappe per quasi quattromila chilometri e ventidue squadre al via. Tutti i numeri del Giro d'Italia che parte sabato dall'Abruzzo ...Il club rossonero del Milan si è imposto in finale sulla Roma nella coppa eFootball di Konami nella splendida cornice del Comicon.